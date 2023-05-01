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Визначилась суперниця Світоліної на турнірі WTA 125 у Франції

Світоліній надано wild card.
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Визначилась суперниця Світоліної на турнірі WTA 125 у Франції
Фото - gettyimages
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (1088) виступить на турнірі WTA 125 у Франції.

У першому колі Світоліна зустрінеться з Деспіною Папаміхаїл із Греції (152). Матч відбудеться у вівторок, 2 травня. Початок о 12:00.

У 2011 році Еліна перемогла Папаміхаїл на старті турніру ITF у Стамбулі.

Турнір відбудеться з 1 по 7 травня. 

Раніше Світоліна поступилась на старті турніру WTA у Мадриді.

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