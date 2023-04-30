У 2020 році їй діагностували мієлодиспластичний синдром із мієлофіброзом

Джерело - Великий теніс України.

Українська тенісистка Олександра Корашвілі здійснить повернення в професійний теніс після важкої хвороби.

Про це повідомляє Великий теніс України.

У травні 2020 року їй діагностували мієлодиспластичний синдром із мієлофіброзом. Для лікування недуги довелося зробити операцію з трансплантації кісткового мозку.

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У своєму першому після повернення матчі Корашвілі зіграє з грузинкою Анамарією Курцікашвілі в межах кваліфікації ITF W40 у Тбілісі.

Востаннє Олександра брала участь в офіційному матчі ще у 2015 році.

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