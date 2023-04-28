Молчанов вийшов у фіналі турніру у Римі

Українець побореться за перемогу у турнірі

Джерело - Чемпіон.

Українець Денис Молчанов у дуеті з казахом Андрієм Голубєвим вийшов у фінал турніру АТР серії Challenger у Римі.

Півфінальну стадію парного розряду Голубєв та Молчанов пройшли без боротьби - лідери "посіву" французи Садіо Думбія та Фаб'єн Ребуль знялися до матчу.

У фіналі змагань казахстансько-українська пара зустрінеться з посіяними під 2-м номером колумбійцем Ніколасом Барріентосою та португальцем Франсішку Кабралою.

Roma Garden Open - ATP Challenger Tour 75

Рим, Італія

Грунт

Призовий фонд - €73,000

1/2 фіналу, 28 квітня

Денис Молчанов/Андрій Голубєв - Садіо Думбія/Фаб'єн Ребуль 7:6 (5), 6:0

Раніше Цуренко переграла Тайхманн у другому колі турніру WTA 1000 у Мадриді.