Снігур програла у чвертьфіналі турніру ITF у Франції

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дарина Снігур (165) програла представниці Франції Армоні Тан (208) в 1/4 фіналу хардового турніру у Кальві (Франція).
У півфіналі Тан зустрінеться з переможницею матчу Найкта Бейнс (Велика Британія, 338) - Лукреція Стефаніні (Італія, 117).
Для Снігур це був четвертий чвертьфінал на турнірах ITF за цей сезон. Вона двічі проходила до півфіналу.
ITF W40 Кальві
Хард, 1/4фіналу
28 квітня
Армона Тан - Дарина Снігур 6:3, 6:2
Раніше Снігур поступилась у півфіналі турніру ITF у Трнаві.