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Снігур програла у чвертьфіналі турніру ITF у Франції

Українка не змогла вийти у півфінал турніру
Сьогодні 16:13 146 0
Снігур програла у чвертьфіналі турніру ITF у Франції
Фото - gettyimages
#Дарина Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур (165) програла представниці Франції Армоні Тан (208) в 1/4 фіналу хардового турніру у Кальві (Франція).

У півфіналі Тан зустрінеться з переможницею матчу Найкта Бейнс (Велика Британія, 338) - Лукреція Стефаніні (Італія, 117).

Для Снігур це був четвертий чвертьфінал на турнірах ITF за цей сезон. Вона двічі проходила до півфіналу.

ITF W40 Кальві
Хард, 1/4фіналу
28 квітня

Армона Тан - Дарина Снігур 6:3, 6:2

Раніше Снігур поступилась у півфіналі турніру ITF у Трнаві.

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