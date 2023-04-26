ФТУ закликала усунути російських та білоруських гравців, які мають контракти з ЦСКА

Джерело - utf.

Федерація тенісу України звернулася до ITF, ATP, WTA, а також до керівництва Australian Open, Ролан Гаррос, Вімблдона та US Open з проханням усунути російських та білоруських спортсменів та тренерів, які мають контракти із центральним спортивним клубом армії (ЦСКА).

Про це йдеться в заяві організації.

“У заяві МОК від 28 березня у статті 4 йдеться про те, що всі російські та білоруські спортсмени, які мають контракти зі збройними силами своїх країн, або з національними правоохоронними службами, не можуть брати участь у міжнародних спортивних заходах. Відповідно до цих рекомендацій ФТУ просить тенісні організації унеможливити виступи та присутність на змаганнях гравців та тренерів з країн-агресорок, які мають контракти з центральним спортивним клубом армії”, – йдеться у заяві ФТУ.

Також ФТУ надала список гравців та тренерів, які мають контракти зі збройними силами своїх країн: Вероніка Кудерметова, Віталія Дьяченко, Поліна Кудерметова, Іван Гахов, Євген Донской, Аслан Карацев, Алікбек Качмазов, Віра Звонарьова, Олексій Жук (тренер), Михайло Чесалов (тренер), Анна Пікалова (тренер), Марія Солдатова (тренер).

Раніше повідомлялося, що російські та білоруські тенісисти підписали декларації про участь у Вімблдоні.