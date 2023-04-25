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Російські та білоруські тенісисти підписали декларації про участь у Вімблдоні

Сьогодні 21:54 237 0
Російські та білоруські тенісисти підписали декларації про участь у Вімблдоні

Джерело - reuters.com.

Деякі з російських та білоруських тенісистів підписали персональні декларації, які дозволять їм виступити на Вімблдоні в нейтральному статусі.

Про це повідомляє Reuters.

Для того, аби бути допущеними до змагань, росіяни та білоруси мають дотримуватися нейтралітету, не робити будь-яких заяв на підтримку війни або режимів, що її ведуть, а також відмовитися від спонсорування з боку своїх держав або державних компаній.

"Гравці можуть підписати декларації до кінця строку подачі заявок. Не буду ділитись подробицями, хто саме, але низка гравців уже підписала декларації. Вони повністю усвідомлюють, під чим підписуються", - прокоментувала рішення генеральна директорка Всеанглійського тенісного клубу Саллі Болтон.

Цьогорічний Вімблдон відбудеться з 3 по 16 липня.

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