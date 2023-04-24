Марченко поступився у фіналі кваліфікації турніру ATP в Остраві

Ілля Марченко не зміг пробитися до основної сітки турніру ATP в Остраві

Джерело - Чемпіон.

Українець Ілля Марченко програв німцю Генрі Сквайру у фіналі кваліфікації турніру в Остраві.

Матч тривав 1 годину та 23 хвилини. Українець не реалізував жодного з трьох зароблених брейк-поїнтів і програв три гейми на власній подачі.

Ostra Group Open - ATP Challenger Tour 75

Острава, Чехія

Грунт

Призовий фонд - €73,000

Кваліфікація, Фінал

24 квітня

Генрі Сквайр - Ілля Марченко 6:4, 6:2

Відзначимо, що в основній сітці Ostra Group Open виступить перша "ракетка" України Олексій Крутих, який посіяний під 7-м номером. Першим суперником Крутих буде румун Ніколас Давид Іонел.

Раніше Ястремська вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA у Мадриді.