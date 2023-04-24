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Марченко поступився у фіналі кваліфікації турніру ATP в Остраві

Ілля Марченко не зміг пробитися до основної сітки турніру ATP в Остраві
Сьогодні 19:13 224 0
Марченко поступився у фіналі кваліфікації турніру ATP в Остраві
Фото - gettyimages
#Ілля Марченко

Джерело - Чемпіон.

Українець Ілля Марченко програв німцю Генрі Сквайру у фіналі кваліфікації турніру в Остраві.

Матч тривав 1 годину та 23 хвилини. Українець не реалізував жодного з трьох зароблених брейк-поїнтів і програв три гейми на власній подачі.

Ostra Group Open - ATP Challenger Tour 75
Острава, Чехія
Грунт
Призовий фонд  - €73,000
Кваліфікація, Фінал
24 квітня

Генрі Сквайр - Ілля Марченко 6:4, 6:2

Відзначимо, що в  основній сітці Ostra Group Open виступить перша "ракетка" України Олексій Крутих, який посіяний під 7-м номером. Першим суперником Крутих буде румун Ніколас Давид Іонел.

Раніше Ястремська вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA у Мадриді.

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