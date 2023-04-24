Ястремська вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA у Мадриді

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (149) у півфіналі кваліфікації турніру WTA у Мадриді обіграла Єву Лис (134) з Німеччини.
За рахунку першого сету 5:1 на користь Даяни суперниця відмовилася від продовження боротьби.
У фіналі кваліфікації Ястремська зустрінеться з переможницею матчу між Юлією Грабер (92) з Австрії та хорваткою Аною Конюх (164).
Mutua Madrid Open - WTA 1000
Мадрид, Іспанія
Грунт
Призовий фонд - $7,652,174
Кваліфікація, Півфінал
24 квітня
Даяна Ястремська (Україна) - Єва Ліс (Німеччина) - 5:1 (відмова)
Раніше збірна Україна програла Чехії в Кубку Біллі Джин Кінг.
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