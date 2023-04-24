Ястремська вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA у Мадриді

Даяна Ястремська зіграє у фіналі кваліфікації турніру WTA 1000

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (149) у півфіналі кваліфікації турніру WTA у Мадриді обіграла Єву Лис (134) з Німеччини.

За рахунку першого сету 5:1 на користь Даяни суперниця відмовилася від продовження боротьби.

У фіналі кваліфікації Ястремська зустрінеться з переможницею матчу між Юлією Грабер (92) з Австрії та хорваткою Аною Конюх (164).

Mutua Madrid Open - WTA 1000

Мадрид, Іспанія

Грунт

Призовий фонд - $7,652,174

Кваліфікація, Півфінал

24 квітня

Даяна Ястремська (Україна) - Єва Ліс (Німеччина) - 5:1 (відмова)

Раніше збірна Україна програла Чехії в Кубку Біллі Джин Кінг.

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