Головне
Збірна України не буде зніматися з відбору Євро-2024
Сьогодні 13:52 656
Олександрія розписала мирову з Інгульцем у 22 турі УПЛ
Сьогодні 18:05 224
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань, результати
Сьогодні 17:42 8288
Шахтар підписав гравця збірної Еквадору
Сьогодні 16:42 339
Пережив війну, штрафував Срну та підкорив фанів на Євро-2008. Чому Білич – хороший варіант для збірної України
Сьогодні 16:31 1831
Перший після Шевченка. Як і чому Зінченко став найкращим українським футболістом за останні 15 років
Сьогодні 15:12 1086
Дніпро-1 вирвав перемогу в Руха в 22 турі УПЛ
Сьогодні 14:55 673
Новіков увійшов до трійки найсильніших людей у світі
Сьогодні 13:41 590
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 12:09 3232
Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій
Сьогодні 11:35 49978
Прямі трансляції

Ястремська вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA у Мадриді

Даяна Ястремська зіграє у фіналі кваліфікації турніру WTA 1000
Сьогодні 16:29 282 0
Ястремська вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA у Мадриді
Фото - gettyimages
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка  Даяна Ястремська (149) у півфіналі кваліфікації турніру WTA у Мадриді обіграла Єву Лис (134) з Німеччини.

За рахунку першого сету 5:1 на користь Даяни суперниця відмовилася від продовження боротьби.

У фіналі кваліфікації Ястремська зустрінеться з переможницею матчу між Юлією Грабер (92) з Австрії та хорваткою Аною Конюх (164).

Mutua Madrid Open - WTA 1000
Мадрид, Іспанія
Грунт
Призовий фонд - $7,652,174
Кваліфікація, Півфінал
24 квітня 

Даяна Ястремська (Україна) - Єва Ліс (Німеччина) - 5:1 (відмова)

Раніше збірна Україна програла Чехії в Кубку Біллі Джин Кінг.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Пережив війну, штрафував Срну та підкорив фанів на Євро-2008. Чому Білич – хороший варіант для збірної України Пережив війну, штрафував Срну та підкорив фанів на Євро-2008. Чому Білич – хороший варіант для збірної України 1831
Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій 49978
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 3232
Шовковський замість Луческу – вирок системі клубу: 4 висновки після матчу Динамо – Шахтар Шовковський замість Луческу – вирок системі клубу: 4 висновки після матчу Динамо – Шахтар 3207
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд 284961 2
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань, результати Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань, результати 8288
Рекомендуємо
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 113350
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 23217
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 4225
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 17106
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 16078 6
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 4321