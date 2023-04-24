Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також чемпіонка Australian Open Арина Соболенко та представниця США Джессіка Пегула.

Перша "ракетка" України Ангеліна Калініна покращила своє положення - 34-а. Марта Костюк оновила особистий рекорд, піднявшись на 36-у сходинку.

У топ-100 також Леся Цуренко - 77-а (-4) та Катерина Байндл (Козлова) - 82-а. Еліна Світоліна здобула ще 25 нових позицій - 1088-а.

Рейтинг WTA

(оновлено 24 квітня 2023 року)





1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 8975 2 (2) Арина Соболенко 6891 3 (3) Джессіка Пегула (США) 5735 4 (5) Он Жабер (Туніс) 5031 5 (4) Каролін Гарсія (Франція) 4990 6 (6) Корі Гауфф (США) 4346 7 (7) Олена Рибакіна (Казахстан) 4305 8 (8) Дар'я Касаткіна 3505 9 (9) Марія Саккарі (Греція) 3191 10 (10) Петра Квітова (Чехія) 3162 34 (35) Ангеліна Калініна (Україна) 1272 36 (38) Марта Костюк (Україна) 1245 77 (73) Леся Цуренко (Україна) 754 82 (84) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 748 147 (149) Даяна Ястремська (Україна) 446 165 (157) Дар'я Снігур (Україна) 414 262 (262) Катеріна Завацька (Україна) 257 309 (308) Катерина Володько (Україна) 204 1088 (1113) Еліна Світоліна (Україна) 10

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