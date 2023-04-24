Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також чемпіонка Australian Open Арина Соболенко та представниця США Джессіка Пегула.
Перша "ракетка" України Ангеліна Калініна покращила своє положення - 34-а. Марта Костюк оновила особистий рекорд, піднявшись на 36-у сходинку.
У топ-100 також Леся Цуренко - 77-а (-4) та Катерина Байндл (Козлова) - 82-а. Еліна Світоліна здобула ще 25 нових позицій - 1088-а.
Рейтинг WTA
(оновлено 24 квітня 2023 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|8975
|2 (2)
|Арина Соболенко
|6891
|3 (3)
|Джессіка Пегула (США)
|5735
|4 (5)
|Он Жабер (Туніс)
|5031
|5 (4)
|Каролін Гарсія (Франція)
|4990
|6 (6)
|Корі Гауфф (США)
|4346
|7 (7)
|Олена Рибакіна (Казахстан)
|4305
|8 (8)
|Дар'я Касаткіна
|3505
|9 (9)
|Марія Саккарі (Греція)
|3191
|10 (10)
|Петра Квітова (Чехія)
|3162
|34 (35)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1272
|36 (38)
|Марта Костюк (Україна)
|1245
|77 (73)
|Леся Цуренко (Україна)
|754
|82 (84)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|748
|147 (149)
|Даяна Ястремська (Україна)
|446
|165 (157)
|Дар'я Снігур (Україна)
|
414
|262 (262)
|Катеріна Завацька (Україна)
|257
|309 (308)
|Катерина Володько (Україна)
|204
|1088 (1113)
|Еліна Світоліна (Україна)
|10
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