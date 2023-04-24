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Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд

Оновлений рейтинг WTA
Сьогодні 11:16 284494 1
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також чемпіонка Australian Open Арина Соболенко та представниця США Джессіка Пегула.

Перша "ракетка" України Ангеліна Калініна покращила своє положення - 34-а. Марта Костюк оновила особистий рекорд, піднявшись на 36-у сходинку.

У топ-100 також Леся Цуренко - 77-а (-4) та Катерина Байндл (Козлова) - 82-а. Еліна Світоліна здобула ще 25 нових позицій - 1088-а.

 Рейтинг WTA

(оновлено 24 квітня 2023 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 8975
2 (2) Арина Соболенко 6891
3 (3) Джессіка Пегула (США) 5735
4 (5) Он Жабер (Туніс) 5031
5 (4) Каролін Гарсія (Франція) 4990
6 (6) Корі Гауфф (США) 4346
7 (7) Олена Рибакіна (Казахстан) 4305
8 (8) Дар'я Касаткіна 3505
9 (9) Марія Саккарі (Греція) 3191
10 (10) Петра Квітова (Чехія) 3162
34 (35) Ангеліна Калініна (Україна) 1272
36 (38) Марта Костюк (Україна) 1245
77 (73) Леся Цуренко (Україна) 754
82 (84) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 748
147 (149) Даяна Ястремська (Україна) 446
165 (157) Дар'я Снігур (Україна)

414
262 (262) Катеріна Завацька (Україна) 257
309 (308) Катерина Володько (Україна) 204
1088 (1113) Еліна Світоліна (Україна) 10

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