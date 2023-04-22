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Завацька вийшла у фінал турніру в Італії

Українка зіграє у фіналі турніру
Сьогодні 15:11 131 0
Завацька вийшла у фінал турніру в Італії
Фото - gettyimages
#Катаріна Завацька

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (262) перемогла боснійку Деа Херджелаш (396) у півфіналі турніру ITF W25 в Італії.

Матч завершився з рахунком 6:1, 5:7, 6:2.

Українська тенісистка вперше з жовтня минулого року вийшла до фіналу: тоді Завацька не змогла виграти чемпіонський трофей на турнірі ITF W25 у португальському Лоле.

У титульному матчі Катаріна зустрінеться з переможницею іншого півфіналу Сара Цакаревич (Франція, 519) - Сонай Картал (Велика Британія, 216).

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Грунт
1/2 фіналу, 22 квітня

Катаріна Завацька - Деа Херджелаш 6:1, 5:7, 6:2

Нагадаємо, Світоліна виступить на турнірі WTA 1000 в Мадриді.

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