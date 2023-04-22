Завацька вийшла у фінал турніру в Італії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька (262) перемогла боснійку Деа Херджелаш (396) у півфіналі турніру ITF W25 в Італії.
Матч завершився з рахунком 6:1, 5:7, 6:2.
Українська тенісистка вперше з жовтня минулого року вийшла до фіналу: тоді Завацька не змогла виграти чемпіонський трофей на турнірі ITF W25 у португальському Лоле.
У титульному матчі Катаріна зустрінеться з переможницею іншого півфіналу Сара Цакаревич (Франція, 519) - Сонай Картал (Велика Британія, 216).
Fortevillage ITF Trophy - ITF World Tennis Tour
Санта-Маргеріта-ді-Пула, Італія
Призовий фонд - $25,000
Грунт
1/2 фіналу, 22 квітня
Катаріна Завацька - Деа Херджелаш 6:1, 5:7, 6:2
Нагадаємо, Світоліна виступить на турнірі WTA 1000 в Мадриді.