П'ятеро українок виступлять в основній сітці Ролан Гаррос

Джерело - btu.org.ua.
П'ятеро українських тенісисток виступлять в основній сітці Ролан Гаррос 2023.
Ангеліна Калініна (35), Марта Костюк (38), Леся Цуренко (73) та Катерина Байндль (84) гарантували собі участь в основі Відкритого чемпіонату Франції.
Еліна Світоліна, яка перебуває на початку другої тисячі світового рейтингу, заявилася на турнір за "спеціальним рейтингом".
Можливістю "спеціального рейтингу" скористалися ще шестеро тенісисток - Дженніфер Брейді (США), Анастасія Павлюченкова (нейтральний статус), Дар'я Севілл (Австралія), Патріція Марія Ціг (Румунія), Сара Соррібес Тормо (Іспанія) та Крістина Кучова (Словаччина).
Турнір стартує 28 травня.
Раніше Світоліна поступилася Таусон в 1 колі турніру ITF у Португалії.