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П'ятеро українок виступлять в основній сітці Ролан Гаррос

Ролан Гаррос 2023 відбудеться з 28 травня до 11 червня
Сьогодні 14:44 235 0
П'ятеро українок виступлять в основній сітці Ролан Гаррос

Джерело - btu.org.ua.

П'ятеро українських тенісисток виступлять в основній сітці Ролан Гаррос 2023.

Ангеліна Калініна (35), Марта Костюк (38), Леся Цуренко (73) та Катерина Байндль (84) гарантували собі участь в основі Відкритого чемпіонату Франції.

Еліна Світоліна, яка перебуває на початку другої тисячі світового рейтингу, заявилася на турнір за "спеціальним рейтингом".

Можливістю  "спеціального рейтингу" скористалися ще шестеро тенісисток - Дженніфер Брейді (США), Анастасія Павлюченкова (нейтральний статус), Дар'я Севілл (Австралія), Патріція Марія Ціг (Румунія), Сара Соррібес Тормо (Іспанія) та Крістина Кучова (Словаччина).

Турнір стартує 28 травня.

Раніше Світоліна поступилася Таусон в 1 колі турніру ITF у Португалії.

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