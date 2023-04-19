Світоліна поступилася Таусон в 1 колі турніру ITF у Португалії

Джерело - Чемпіон.
Еліна Світоліна (1113) поступилася Кларі Таусон (132) з Данії у першому колі турніру ITF W100 в Оейраші, Португалія.
Матч тривав 2 години 32 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 6:7, 4:6.
Українка не реалізувала матчбол за рахунку 5:4 у 2 сеті.
Oeiras Open - ITF World Tennis Tour
Оейраш, Португалія
Ґрунт
Призовий фонд $100 000
Перше коло
Еліна Світоліна (Україна) - Клара Таусон (Данія) 6:2, 6:7, 4:6
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