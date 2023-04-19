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Світоліна поступилася Таусон в 1 колі турніру ITF у Португалії

Українка не реалізувала матчбол за рахунку 5:4 у 2 сеті
Сьогодні 14:53 60 0
Світоліна поступилася Таусон в 1 колі турніру ITF у Португалії
Фото: Getty Images
#Еліна Світоліна, #Кларі Таусон

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (1113) поступилася Кларі Таусон (132) з Данії у першому колі турніру ITF W100 в Оейраші, Португалія.

Матч тривав 2 години 32 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 6:7, 4:6.

Українка не реалізувала матчбол за рахунку 5:4 у 2 сеті.

Oeiras Open - ITF World Tennis Tour
Оейраш, Португалія 
Ґрунт
Призовий фонд $100 000
Перше коло

Еліна Світоліна (Україна) - Клара Таусон (Данія) 6:2, 6:7, 4:6

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