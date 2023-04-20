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Надаль знявся з турніру у Мадриді

Надаль травмувався в січні на Australian Open, він не виступає з того часу.
Сьогодні 13:41 171 0
Надаль знявся з турніру у Мадриді
#Рафаель Надаль

Джерело - Чемпіон.

22-разовий чемпіон турнірів Grand Slam, колишня перша ракетка світу іспанець Рафаель Надаль знявся з турніру категорії Мастерс у Мадриді.

Про це розповів сам тенісист в Instagram.

"Травма ще не зажила, і я не можу працювати так, як потрібно для виступів.

Я тренувався, але кілька тижнів тому ми вирішили змінити курс, змінити лікування та подивитися, чи покращиться ситуація", – сказав Надаль

Рафаель Надаль отримав травму під час матчу з американським тенісистом Маккензі Макдональдом у другому колі Australian Open. МРТ тенісиста показала розтягнення здухвинно-поперекового м'яза лівої ноги.

Раніше Надаль вперше з 2005 року випав із топ-10 світового рейтингу.

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