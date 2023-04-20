Надаль знявся з турніру у Мадриді

22-разовий чемпіон турнірів Grand Slam, колишня перша ракетка світу іспанець Рафаель Надаль знявся з турніру категорії Мастерс у Мадриді.

Про це розповів сам тенісист в Instagram.

"Травма ще не зажила, і я не можу працювати так, як потрібно для виступів.

Я тренувався, але кілька тижнів тому ми вирішили змінити курс, змінити лікування та подивитися, чи покращиться ситуація", – сказав Надаль