Надаль знявся з турніру у Мадриді

Джерело - Чемпіон.
22-разовий чемпіон турнірів Grand Slam, колишня перша ракетка світу іспанець Рафаель Надаль знявся з турніру категорії Мастерс у Мадриді.
Про це розповів сам тенісист в Instagram.
"Травма ще не зажила, і я не можу працювати так, як потрібно для виступів.
Я тренувався, але кілька тижнів тому ми вирішили змінити курс, змінити лікування та подивитися, чи покращиться ситуація", – сказав Надаль
Рафаель Надаль отримав травму під час матчу з американським тенісистом Маккензі Макдональдом у другому колі Australian Open. МРТ тенісиста показала розтягнення здухвинно-поперекового м'яза лівої ноги.
Раніше Надаль вперше з 2005 року випав із топ-10 світового рейтингу.