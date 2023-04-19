Федерація тенісу України не відряджатиме делегації на змагання, де беруть участь росіяни

ФТУ відреагувала на наказ Міністерства молоді та спорту України

Джерело - федерація тенісу України.

Федерація тенісу України не буде відряджати офіційні делегації національних збірних України на міжнародні змагання, до яких допущені росіяни і білоруси.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

"Федерація тенісу України поважає позицію Кабінету Міністрів України щодо здійснення заходів щодо відсторонення спортсменів, тренерів, інших представників рф та рб від участі у міжнародних спортивних змаганнях та посилення заходів щодо недопущення пропаганди військової агресії росії проти України у середовищі спортивної спільноти. Федерація тенісу України згідно з наказом Міністерства молоді та спорту №2031 від 12.04.2023 не відряджатиме офіційні делегації на змагання, де беруть участь представники Російської Федерації та Республіки Білорусь.

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Федерація тенісу України планує відряджати офіційні делегації лише на матчі Кубка Девіса, Кубка Біллі Джин Кінг, Зимові та Літні командні Кубки Європи, Європейську індивідуальну першість. Наразі у цих змаганнях не планується участь представників РФ та РБ. Якщо ситуація зміниться, та представники країн-агресорів будуть допущені до змагань, виїзди офіційних делегацій Федерації тенісу України на ці змагання будуть скасовані", - йдеться в заяві.

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