Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Марта Костюк оголосила про створення благодійного фонду.
Про це тенісистка повідомила в Instagram.
"Багато тижнів я працюю над створенням особистого проєкту, в який вклала всю душу і серце. Проєкт про те, що болить давно і сильно.
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Знедолені діти України, які страждають від важких життєвих обставин, недостатньої уваги, піклування, відсутності базових умов, а зараз - від трагічних подій у неньці-Україні. Зібравши разом усі можливості, контакти та ідеї, ми створили благодійний фонд", - відзначила Костюк.
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У рамках своєї першої ініціативи фонд Марти Костюк має намір зібрати 20 тисяч доларів для дитячого центру соціальної реабілітації Сезенків.
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