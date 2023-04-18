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Костюк оголосила про створення благодійного фонду

Костюк оголосила збір грошей для дитячого будинку в Київській області.
Сьогодні 11:27 236 0
Костюк оголосила про створення благодійного фонду
Фото - gettyimages
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Марта Костюк оголосила про створення благодійного фонду.

Про це тенісистка повідомила в Instagram.

"Багато тижнів я працюю над створенням особистого проєкту, в який вклала всю душу і серце. Проєкт про те, що болить давно і сильно.

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Знедолені діти України, які страждають від важких життєвих обставин, недостатньої уваги, піклування, відсутності базових умов, а зараз - від трагічних подій у неньці-Україні. Зібравши разом усі можливості, контакти та ідеї, ми створили благодійний фонд", - відзначила Костюк.

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Публикация от Marta Kostyuk / Марта Костюк (@martakostyuk)

У рамках своєї першої ініціативи фонд Марти Костюк має намір зібрати 20 тисяч доларів для дитячого центру соціальної реабілітації Сезенків.

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