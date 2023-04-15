Ястремська поступилась на старті кваліфікації турніру WTA у Німеччині

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (147) поступилася Кеті Волинець з США на старті кваліфікації турніру WTA у Німеччині.
Матч тривав 2 годин та 40 хвилин. Українка двічі подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 6 з 16 брейк-пойнтів.
Porsche Tennis Grand Prix - WTA 500
Штутгарт, Німеччина
Ґрунт
Призовий фонд - $780,637
Кваліфікація, Перше коло
15 квітня
Кеті Волинець - Даяна Ястремська 2:6, 7:6 (3), 6:3
Раніше збірна Україна програла Чехії в Кубку Біллі Джин Кінг.
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