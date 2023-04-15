Ястремська поступилась на старті кваліфікації турніру WTA у Німеччині

Ця поразка стала для української тенісистки третьою поспіль.

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (147) поступилася Кеті Волинець з США на старті кваліфікації турніру WTA у Німеччині.

Матч тривав 2 годин та 40 хвилин. Українка двічі подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 6 з 16 брейк-пойнтів.

Porsche Tennis Grand Prix - WTA 500

Штутгарт, Німеччина

Ґрунт

Призовий фонд - $780,637

Кваліфікація, Перше коло

15 квітня

Кеті Волинець - Даяна Ястремська 2:6, 7:6 (3), 6:3

Раніше збірна Україна програла Чехії в Кубку Біллі Джин Кінг.

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