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Ястремська поступилась на старті кваліфікації турніру WTA у Німеччині

Ця поразка стала для української тенісистки третьою поспіль.
Сьогодні 22:10 157 0
Ястремська поступилась на старті кваліфікації турніру WTA у Німеччині
Фото - gettyimages
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (147) поступилася Кеті Волинець з США на старті кваліфікації турніру WTA у Німеччині.

Матч тривав 2 годин та 40 хвилин. Українка двічі подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та  використала 6 з 16 брейк-пойнтів.

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Кваліфікація, Перше коло
15 квітня

Кеті Волинець - Даяна Ястремська 2:6, 7:6 (3), 6:3

Раніше збірна Україна програла Чехії в Кубку Біллі Джин Кінг.

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