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Світоліна зіграє на турнірі WTA 1000 у Римі

Українка скористається захищеним рейтингом
Сьогодні 16:16 61 0
Світоліна зіграє на турнірі WTA 1000 у Римі
#Еліна Світоліна

Джерело - sport.ua.

28-річна українська тенісистка Еліна Світоліна зможе взяти участь у турнірі WTA 1000 у Римі, який відбудеться з 9 по 20 травня.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Будучи дворазовою переможницею цього турніру (2017, 2018), Світоліна зможе скористатися захищеним рейтингом.

Як відомо, минулого тижня українка повернулася до туру після народження доньки у жовтні минулого року. У першому колі турніру в Чарлстоні Еліна поступилася Юлії Путінцевій.

Цього тижня Еліна Світоліна виступає на турнірі ITF у Кьяссо (Швейцарія).

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