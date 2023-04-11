Світоліна дізналася суперницю на турнірі ITF у Швейцарії

Тенісистка отримала wild card від організаторів.

Джерело - Чемпіон.

Екстретя ракетка світу Еліна Світоліна візьме участь у турнірі ITF у швейцарському Кьяссо.

У першому колі українська тенісистка, яка отримала wild card, зіграє проти Єлени-Габріели Русе (160) з Румунії. У 2021 році суперниці зустрічалися на турнірі в Чикаго. Тоді українка впевнено обіграла румунку в 1/8 фіналу – 6:3, 6:3.

Востаннє Еліна брала участь в ITF-турі у 2013 році, коли виграла турнір із призовим фондом 75 тисяч доларів у Донецьку.

Турнір ITF60 в Швейцарії триватиме з 10 по 16 квітня.

Нагадаємо, Світоліна програла Путінцевій на старті турніру WTA 500 у Чарльстоні. Це був перший матч Еліни після декрету.