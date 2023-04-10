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Арум: Можливо, наступним суперником Ф’юрі буде Руїс

Промоутер розповів про можливого суперника Тайсона Ф'юрі
Сьогодні 11:46 200 0
Арум: Можливо, наступним суперником Ф’юрі буде Руїс
Фото: Getty Images
#Тайсон Ф'юрі, #Боб Арум, #Енді Руїс

Джерело - Чемпіон.

Наступним суперником чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) може стати ексчемпіон світу Ендрі Руїс (35-2, 22 КО).

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Тайсон проводив відпустку в Італії зі своєю сім’єю. Він уже повернувся в Англію. Ми ведемо переговори щодо пошуків кращого доступного суперника для Ф’юрі, щоб битися з ним влітку в Великій Британії. Можливо, це буде Енді Руїс або хтось подібний.

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Якщо Тайсон досягне успіху, а Усик переможе Дюбуа, я сподіваюсь, що в листопаді або грудні вони проведуть бій у Саудівській Аравії. І тоді в нас буде один чемпіон надважкої ваги", – сказав Арум.

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