Арум: Можливо, наступним суперником Ф’юрі буде Руїс

Наступним суперником чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) може стати ексчемпіон світу Ендрі Руїс (35-2, 22 КО).

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Тайсон проводив відпустку в Італії зі своєю сім’єю. Він уже повернувся в Англію. Ми ведемо переговори щодо пошуків кращого доступного суперника для Ф’юрі, щоб битися з ним влітку в Великій Британії. Можливо, це буде Енді Руїс або хтось подібний.

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Якщо Тайсон досягне успіху, а Усик переможе Дюбуа, я сподіваюсь, що в листопаді або грудні вони проведуть бій у Саудівській Аравії. І тоді в нас буде один чемпіон надважкої ваги", – сказав Арум.