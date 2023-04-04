Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик впевнений, що проведе бій проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Про це заявив сам українець.

"Бій не відбувся з різних причин. Не змогли домовитися. Хтось не йде на певні умови, корисні чи вигідні один одному. Є багато незрозумілого. Я думаю, що цей бій із Тайсоном Ф'юрі відбудеться, але не так, як планувалося 29 квітня.

Я виконав у таборі багато роботи, покращив деякі свої результати в плаванні, бігу, їзді на велосипеді, затримці дихання. Дуже радий, що зараз я вдома.

Дивлюся на це з величезним позитивом. Отже, так треба було, отже, Господь десь мене зупиняє, дає трохи паузу для того, щоб потім я краще стартанув", - сказав Усик в інтерв'ю Володимиру Кобелькову.