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Усик зробив заяву щодо поєдинку з Ф'юрі: Думаю, бій відбудеться

Український боксер вважає, що в майбутньому вдасться побитися за звання абсолютного чемпіона
Сьогодні 16:55 282 0
Усик зробив заяву щодо поєдинку з Ф'юрі: Думаю, бій відбудеться
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик впевнений, що проведе бій проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Про це заявив сам українець.

"Бій не відбувся з різних причин. Не змогли домовитися. Хтось не йде на певні умови, корисні чи вигідні один одному. Є багато незрозумілого. Я думаю, що цей бій із Тайсоном Ф'юрі відбудеться, але не так, як планувалося 29 квітня.

Я виконав у таборі багато роботи, покращив деякі свої результати в плаванні, бігу, їзді на велосипеді, затримці дихання. Дуже радий, що зараз я вдома.

Дивлюся на це з величезним позитивом. Отже, так треба було, отже, Господь десь мене зупиняє, дає трохи паузу для того, щоб потім я краще стартанув", - сказав Усик в інтерв'ю Володимиру Кобелькову.

Нагадаємо Усик вирішив вийти з переговорів щодо бою проти Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

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