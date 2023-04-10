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Рейтинг WTA: Світоліна заробила перше очко, Калініна втратила 5 позицій

Оновлений рейтинг WTA
Сьогодні 11:15 278678
Рейтинг WTA: Світоліна заробила перше очко, Калініна втратила 5 позицій
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також чемпіонка Australian Open Арина Соболенко та представниця США Джессіка Пегула.

Перша "ракетка" України Ангеліна Калініна втратила у рейтингу 5 позицій і тепер посідає 35-те місце. Марта Костюк - 38-та.

У топ-100 також Леся Цуренко - 72-а (+5) та Катерина Байндл (Козлова) - 84-а. Еліна Світоліна набрала свій перший заліковий пункт після відновлення професійної кар'єри.

 Рейтинг WTA

(оновлено 10 квітня 2023 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 8975
2 (2) Арина Соболенко 6891
3 (3) Джессіка Пегула (США) 5735
4 (5) Он Жабер (Туніс) 5031
5 (4) Каролін Гарсія (Франція) 4990
6 (6) Корі Гауфф (США) 4346
7 (7) Олена Рибакіна (Казахстан) 4305
8 (8) Дар'я Касаткіна 3505
9 (9) Марія Саккарі (Греція) 3191
10 (10) Петра Квітова (Чехія) 3162
35 (30) Ангеліна Калініна (Україна) 1272
38 (39) Марта Костюк (Україна) 1245
72 (77) Леся Цуренко (Україна) 802
84 (84) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 748
147 (134) Даяна Ястремська (Україна) 446
159 (158) Дар'я Снігур (Україна)

425
261 (231) Катеріна Завацька (Україна) 257
305 (302) Катерина Володько (Україна) 204
1344 (-) Еліна Світоліна (Україна) 1
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