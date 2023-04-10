Рейтинг WTA: Світоліна заробила перше очко, Калініна втратила 5 позицій

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також чемпіонка Australian Open Арина Соболенко та представниця США Джессіка Пегула.

Перша "ракетка" України Ангеліна Калініна втратила у рейтингу 5 позицій і тепер посідає 35-те місце. Марта Костюк - 38-та.

У топ-100 також Леся Цуренко - 72-а (+5) та Катерина Байндл (Козлова) - 84-а. Еліна Світоліна набрала свій перший заліковий пункт після відновлення професійної кар'єри.

Рейтинг WTA

(оновлено 10 квітня 2023 року)



