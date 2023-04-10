Рейтинг WTA: Світоліна заробила перше очко, Калініна втратила 5 позицій

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також чемпіонка Australian Open Арина Соболенко та представниця США Джессіка Пегула.
Перша "ракетка" України Ангеліна Калініна втратила у рейтингу 5 позицій і тепер посідає 35-те місце. Марта Костюк - 38-та.
У топ-100 також Леся Цуренко - 72-а (+5) та Катерина Байндл (Козлова) - 84-а. Еліна Світоліна набрала свій перший заліковий пункт після відновлення професійної кар'єри.
Рейтинг WTA
(оновлено 10 квітня 2023 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|8975
|2 (2)
|Арина Соболенко
|6891
|3 (3)
|Джессіка Пегула (США)
|5735
|4 (5)
|Он Жабер (Туніс)
|5031
|5 (4)
|Каролін Гарсія (Франція)
|4990
|6 (6)
|Корі Гауфф (США)
|4346
|7 (7)
|Олена Рибакіна (Казахстан)
|4305
|8 (8)
|Дар'я Касаткіна
|3505
|9 (9)
|Марія Саккарі (Греція)
|3191
|10 (10)
|Петра Квітова (Чехія)
|3162
|35 (30)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1272
|38 (39)
|Марта Костюк (Україна)
|1245
|72 (77)
|Леся Цуренко (Україна)
|802
|84 (84)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|748
|147 (134)
|Даяна Ястремська (Україна)
|446
|159 (158)
|Дар'я Снігур (Україна)
|
425
|261 (231)
|Катеріна Завацька (Україна)
|257
|305 (302)
|Катерина Володько (Україна)
|204
|1344 (-)
|Еліна Світоліна (Україна)
|1