Цуренко поступилась Жабер на турнірі WTA у Чарльстоні

Цуренко у двох сетах поступилася Онс Жабер із Тунісу

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (77) поступилась 5-й ракетці світу Онс Жабер із Тунісу у другому колі турніру WTA 500 у Чарльстоні, США.

Двосетовий матч тривав 1 годину 27 хвилин та завершився з рахунком 3:6, 3:6.

Цуренко жодного разу не подала на виліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 2 з 7 брейк-пойнтів.

Credit One Charleston Open - WTA 500

Чарльстон, США

Ґрунт

Призовий фонд - $780,637

Друге коло, 5 квітня

Леся Цуренко (Україна) – Онс Жабер (Туніс) 3:6, 3:6

Раніше Світоліна з поразки стартувала на турнірі у Чарльстоні. Також програла свій матч Ангеліна Калініна.