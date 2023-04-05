Головне
Челсі Мудрика зіграв внічию з Ліверпулем у перенесеному матчі АПЛ
Вчора 23:58 537
Забарний дебютував у АПЛ, але не зміг врятувати Борнмут від голу: відео моменту
Сьогодні 00:41 528
Ястремська програла Алвеш на старті турніру у Колумбії
Вчора 21:27 318
Алієв очолить УАФ, Селезньов позмагається з Усиком та ще 2 інсайди, які слід очікувати від Циганика
Вчора 19:57 700
Арсенал готовий включити Зінченка до угоди по трансферу новачка
Вчора 17:11 2378
Ґрема Поттера звільнено: що це означає для Челсі та Михайла Мудрика
Вчора 13:41 1523
Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі
Вчора 12:17 3096
Саленко назвав найкращу кандидатуру на посаду тренера збірної України
Вчора 11:45 4482
Усик назвав свого наступного суперника
Вчора 10:12 1078
Брюгге виставить на трансфер Яремчука
Вчора 08:44 501
Прямі трансляції

Цуренко поступилась Жабер на турнірі WTA у Чарльстоні

Цуренко у двох сетах поступилася Онс Жабер із Тунісу
Сьогодні 08:10 212 0
Цуренко поступилась Жабер на турнірі WTA у Чарльстоні
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (77) поступилась 5-й ракетці світу Онс Жабер із Тунісу у другому колі турніру WTA 500 у Чарльстоні, США.

Двосетовий матч тривав 1 годину 27 хвилин та завершився з рахунком 3:6, 3:6.

Цуренко жодного разу не подала на виліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 2 з 7 брейк-пойнтів.

Credit One Charleston Open - WTA 500
Чарльстон, США
Ґрунт
Призовий фонд - $780,637
Друге коло, 5 квітня

Леся Цуренко (Україна) – Онс Жабер (Туніс)  3:6, 3:6

Раніше Світоліна з поразки стартувала на турнірі у Чарльстоні. Також програла свій матч Ангеліна Калініна

Коментарі ()
Популярне зараз
Саленко назвав найкращу кандидатуру на посаду тренера збірної України Саленко назвав найкращу кандидатуру на посаду тренера збірної України 4482
Ґрема Поттера звільнено: що це означає для Челсі та Михайла Мудрика Ґрема Поттера звільнено: що це означає для Челсі та Михайла Мудрика 1523
Арсенал готовий включити Зінченка до угоди по трансферу новачка Арсенал готовий включити Зінченка до угоди по трансферу новачка 2378
Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі 3096
Челсі - Ліверпуль: де дивитися матч АПЛ Челсі - Ліверпуль: де дивитися матч АПЛ 1115
Олександр Зінченко – технічна досконалість: фан Арсенала зробив нарізку ефектних дій українця – ВІДЕО Олександр Зінченко – технічна досконалість: фан Арсенала зробив нарізку ефектних дій українця – ВІДЕО 1594
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 31616 3
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 73579 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 67286
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 271977
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 34060 1
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 3913