Цуренко поступилась Жабер на турнірі WTA у Чарльстоні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (77) поступилась 5-й ракетці світу Онс Жабер із Тунісу у другому колі турніру WTA 500 у Чарльстоні, США.
Двосетовий матч тривав 1 годину 27 хвилин та завершився з рахунком 3:6, 3:6.
Цуренко жодного разу не подала на виліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 2 з 7 брейк-пойнтів.
Credit One Charleston Open - WTA 500
Чарльстон, США
Ґрунт
Призовий фонд - $780,637
Друге коло, 5 квітня
Леся Цуренко (Україна) – Онс Жабер (Туніс) 3:6, 3:6
Раніше Світоліна з поразки стартувала на турнірі у Чарльстоні. Також програла свій матч Ангеліна Калініна.