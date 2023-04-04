Українка програла Алвеш на турнірі у Боготі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 134) у першому колі грунтового турніру серії WTA 250 у Боготі (Колумбія) поступилася Кароліні Алвеш (Бразилія, WTA 239).

Матч тривав 2 години та 35 хвилин. Ястремська зробила 7 ейсів, припустилася 13 подвійних помилок та використала 4 з 19 брейк-пойнтів.

У 1/8 фіналу турніру у столиці Колумбії Алвеш зіграє з другою сіяною Татьяною Марією.

WTA 250 Богота

Перше коло, 4 квітня

Кароліна Алвеш (Бразилія) [Q] - Даяна Ястремська (Україна) 4:6, 7:6 (8:6), 6:2

Раніше Калініна поступилась на старті турніру у Чарльстоні.