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Світоліна вперше за 10 років зіграє на турнірі ITF

Еліна Світоліна отримала wild card на турнір ITF W100
Вчора 23:52 124 0
Світоліна вперше за 10 років зіграє на турнірі ITF
Фото - gettyimages
#Еліна Світоліна

Джерело - btu.org.uа.

Українська тенісистка Еліна Світоліна виступить на ґрунтовому турнірі ITF W100 в Оейраші, Португалія.

Про це повідомив Жозе Моргадо.

Востаннє екстретя ракетка світу брала участь на змаганнях в ITF-турі у серпні 2013 року, коли стала чемпіонкою на турнірі із призовим фондом $75,000 у Донецьку.

Турнір триватиме з 17 до 23 квітня.

Нагадаємо, наступного тижня Світоліна зіграє на турнірі WTA 500 у Чарльстоні. Українка повертається до Туру після річної паузи, пов'язаної з вагітністю та народженням доньки.

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