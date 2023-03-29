Світоліна вперше за 10 років зіграє на турнірі ITF

Еліна Світоліна отримала wild card на турнір ITF W100

Українська тенісистка Еліна Світоліна виступить на ґрунтовому турнірі ITF W100 в Оейраші, Португалія.

Про це повідомив Жозе Моргадо.

Востаннє екстретя ракетка світу брала участь на змаганнях в ITF-турі у серпні 2013 року, коли стала чемпіонкою на турнірі із призовим фондом $75,000 у Донецьку.

Турнір триватиме з 17 до 23 квітня.

Нагадаємо, наступного тижня Світоліна зіграє на турнірі WTA 500 у Чарльстоні. Українка повертається до Туру після річної паузи, пов'язаної з вагітністю та народженням доньки.