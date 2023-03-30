Сачко вийшов у чвертьфінал турніру у Франції

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Віталій Сачко (309) переграв Кацпера Жука з Польщі (257) в 1/8 фіналу хардового челенджера у Ліллі (Франція).
Матч завершився перемогою українця у трьох сетах - 6:4, 4:6, 7:5.
У 1/4 фіналу змагань у Ліллі Сачко зіграє з четвертим сіяним фіном Отто Віртаненом (№139 ATP).
Play In Challenger - ATP Challenger Tour 100
Лілль, Франція
Хард
Призовий фонд - €118,000
1/8 фіналу, 30 березня
Віталій Сачко (Україна) – Кацпер Жук (Польща) 6:4, 4:6, 7:5
Нагадаємо, Світоліна вперше за 10 років зіграє на турнірі ITF.