Сачко вийшов у чвертьфінал турніру у Франції

Віталій у трьох сетах зламав опір Кацпера Жука

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (309) переграв Кацпера Жука з Польщі (257) в 1/8 фіналу хардового челенджера у Ліллі (Франція).

Матч завершився перемогою українця у трьох сетах - 6:4, 4:6, 7:5.

У 1/4 фіналу змагань у Ліллі Сачко зіграє з четвертим сіяним фіном Отто Віртаненом (№139 ATP).

Play In Challenger - ATP Challenger Tour 100

Лілль, Франція

Хард

Призовий фонд - €118,000

1/8 фіналу, 30 березня

Віталій Сачко (Україна) – Кацпер Жук (Польща) 6:4, 4:6, 7:5

Нагадаємо, Світоліна вперше за 10 років зіграє на турнірі ITF.