Завацька не змогла дограти матч на турнірі ITF у Словенії

Катаріна знялася у другому сеті

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (267) знялася у другому сеті поєдинку проти Марії Тимофєєвої (257) в 1/8 фіналу турніру ITF W40 у Словенії.

У другій партії Завацька вела 2:0, програла три гейми поспіль і взяла медичну перерву.

Murska Sobota Open - ITF World Tennis Tour

Мурська Собота, Словенія

Хард (зал)

Призовий фонд - $40,000

1/8 фіналу, 30 березня

Катаріна Завацька (Україна) – Марія Тимофєєва 3:6, 2:5 (відмова)

Нагадаємо, Світоліна вперше за 10 років зіграє на турнірі ITF.