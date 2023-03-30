Завацька не змогла дограти матч на турнірі ITF у Словенії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька (267) знялася у другому сеті поєдинку проти Марії Тимофєєвої (257) в 1/8 фіналу турніру ITF W40 у Словенії.
У другій партії Завацька вела 2:0, програла три гейми поспіль і взяла медичну перерву.
Murska Sobota Open - ITF World Tennis Tour
Мурська Собота, Словенія
Хард (зал)
Призовий фонд - $40,000
1/8 фіналу, 30 березня
Катаріна Завацька (Україна) – Марія Тимофєєва 3:6, 2:5 (відмова)
Нагадаємо, Світоліна вперше за 10 років зіграє на турнірі ITF.