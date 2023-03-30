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Завацька не змогла дограти матч на турнірі ITF у Словенії

Катаріна знялася у другому сеті
Сьогодні 17:55 200 0
Завацька не змогла дограти матч на турнірі ITF у Словенії
Фото - gettyimages
#Катаріна Завацька

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (267) знялася у другому сеті поєдинку проти Марії Тимофєєвої (257) в 1/8 фіналу турніру ITF W40 у Словенії.

У другій партії Завацька вела 2:0, програла три гейми поспіль і взяла медичну перерву.

Murska Sobota Open - ITF World Tennis Tour
Мурська Собота, Словенія
Хард (зал)
Призовий фонд - $40,000
1/8 фіналу, 30 березня

Катаріна Завацька (Україна) – Марія Тимофєєва  3:6, 2:5 (відмова)

Нагадаємо, Світоліна вперше за 10 років зіграє на турнірі ITF.

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