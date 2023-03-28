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Байндл поступилась на старті турніру WTA у Мексиці

Сьогодні 08:41 146 0
Українська тенісистка не змогла виграти свій стартовий матч
Байндл поступилась на старті турніру WTA у Мексиці
#Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндл (84) поступилася Еліні Аванесян (165) у першому колі турніру серії WTA 125 у Сан-Луїс-Потосі (Мексика).

Двосетовий матч тривав 1 годину та 55 хвилин. 

Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 5 з 16 брейк-пойнтів.

San Luis Potosi Open - WTA 125
Сан-Луїс-Потосі, Мексика
Грунт
Призовий фонд - $115,000
 Перше коло, 28 березня

Еліна Аванесян - Катерина Байндл 6:4, 7:5

Раніше Калініна вийшла у чвертьфінал парного турніру WTA у Маямі.

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