Байндл поступилась на старті турніру WTA у Мексиці

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Байндл (84) поступилася Еліні Аванесян (165) у першому колі турніру серії WTA 125 у Сан-Луїс-Потосі (Мексика).
Двосетовий матч тривав 1 годину та 55 хвилин.
Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 5 з 16 брейк-пойнтів.
San Luis Potosi Open - WTA 125
Сан-Луїс-Потосі, Мексика
Грунт
Призовий фонд - $115,000
Перше коло, 28 березня
Еліна Аванесян - Катерина Байндл 6:4, 7:5
Раніше Калініна вийшла у чвертьфінал парного турніру WTA у Маямі.