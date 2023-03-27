Росіянка Грачова хоче отримати французький паспорт

Спортсменка хоче виступити на Ролан Гаррос під французьким прапором

Російська тенісистка Варвара Грачова (54) подала всі необхідні документи для отримання французького громадянства.

Про це повідомляє L'Equipe.

Спортсменка вже склала екзамен зі знання мови та повністю відповідає критерію проведених у країні років, де вона живе та тренується з 2016 року.

Представники тенісистки розраховують, що вона зможе зіграти на Ролан Гаррос та Кубку Біллі Джин Кінг під французьким прапором.

Раніше Марта Костюк (52) перемогла росіянку Грачову (88) у фіналі турніру в американському Остіні.