Головне
Не поспішайте вішати всіх собак на Ротаня: 5 висновків із матчу Англія – Україна
Сьогодні 11:49 2045
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Сьогодні 16:36 24656 2
Експерименти Ротаня: яких людей, окрім Коноплянки, ми ще можемо побачити у збірній України
Сьогодні 16:31 198
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 15:59 2664
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі
Сьогодні 15:58 3075
Коноплянка – це новий Тимощук: фани у твіттері глузують із заміни збірної України в матчі з Англією
Сьогодні 09:24 6821
Мудрик обізвав уболівальника в інстаграмі після матчу проти Англії
Сьогодні 09:23 3184
Тоттенгем розірвав контракт з Конте
Сьогодні 08:37 283
Збірна Італії переграла Мальту, Португалія розгромила Люксембург: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:40 1166
Англія - Україна: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024
Вчора 22:59 1596
Прямі трансляції

Росіянка Грачова хоче отримати французький паспорт

Сьогодні 15:41 124 0
Спортсменка хоче виступити на Ролан Гаррос під французьким прапором
Росіянка Грачова хоче отримати французький паспорт
#Грачова, #Марта Костюк

Джерело - L'Équipe.

Російська тенісистка Варвара Грачова (54) подала всі необхідні документи для отримання французького громадянства.

Про це повідомляє L'Equipe.

Спортсменка вже склала екзамен зі знання мови та повністю відповідає критерію проведених у країні років, де вона живе та тренується з 2016 року.

Представники тенісистки розраховують, що вона зможе зіграти на Ролан Гаррос та Кубку Біллі Джин Кінг під французьким прапором.

Раніше Марта Костюк (52) перемогла росіянку Грачову (88) у фіналі турніру в американському Остіні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 24656 2
Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 29034
Коноплянка – це новий Тимощук: фани у твіттері глузують із заміни збірної України в матчі з Англією Коноплянка – це новий Тимощук: фани у твіттері глузують із заміни збірної України в матчі з Англією 6821
Англія - Україна 2:0. Як це було Англія - Україна 2:0. Як це було 12367
Англія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 Англія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 6231
УАФ – це гниль: відомий журналіст розніс збірну України за поразку від Англії УАФ – це гниль: відомий журналіст розніс збірну України за поразку від Англії 13413 4
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 15137 1
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 24805 3
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 257123 4
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 66411
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 109242
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 11730