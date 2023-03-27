Росіянка Грачова хоче отримати французький паспорт

Джерело - L'Équipe.
Російська тенісистка Варвара Грачова (54) подала всі необхідні документи для отримання французького громадянства.
Про це повідомляє L'Equipe.
Спортсменка вже склала екзамен зі знання мови та повністю відповідає критерію проведених у країні років, де вона живе та тренується з 2016 року.
Представники тенісистки розраховують, що вона зможе зіграти на Ролан Гаррос та Кубку Біллі Джин Кінг під французьким прапором.
Раніше Марта Костюк (52) перемогла росіянку Грачову (88) у фіналі турніру в американському Остіні.