Кіченок та Остапенко вийшли в друге коло парного турніру в Маямі

Матч тривав 1 годину 17 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко здолали американок Даніель Коллінс та Пейтон Стернс на старті парного турніру WTA 1000 в Маямі.

Матч тривав 1 годину 17 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 6:1, 10:8.

Кіченок і Остапенко 2 рази подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки та реалізували 2/11 брейк-пойнти.

WTA 1000 Маямі, хард

Призовий фонд - $8,800,000

Парний розряд

Перше коло, 24 березня

Людмила Кіченок/ Олена Остапенко (Україна/ Латвія) - Даніель Коллінс/ Пейтон Стернс (США) 3:6, 6:1, 10:8

У наступному колі вони зіграють проти переможців матчу між російською парою Вероніка Кудерметова/ Людмила Самсонова і американками Керолайн Доулхайд та Медісон Кіз.

Напередодні сестра Людмили - Надія Кіченок у парі з американкою Софією Кенін програла Ніколь Мелікар-Мартінес з США та Еллен Перес з Австралії.