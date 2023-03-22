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Швьонтек знялася з турніру WTA 1000 у Маямі через травму ребра

Вчора 22:23 149 0
Полька змушена призупинити виступи на турнірі в США
Швьонтек знялася з турніру WTA 1000 у Маямі через травму ребра
#Швьонтек

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу Іга Швьонтек прийняла рішення про зняття з хардового турніру серії WTA 1000 у Маямі, у США.

Про це вона повідомила в Інстаграмі.

"Вам відомо, що на турнірі в Досі і після нього у мене була сильна інфекція. Мені було дозволено грати, але випадок із сильним кашлем призвів до травми ребра. Ми намагалися впоратися з цим і продовжувати грати якомога довше, щоб це було безпечно для мене. На жаль, я досі відчуваю великий дискомфорт та сильний біль, тож не можу змагатися".

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"Мені потрібно зробити перерву, щоб відновитися, тому я змушена знятися з турніру в Маямі та матчу у Кубку Біллі Джин Кінг. Це важке рішення для мене, але здоров'я важливіше. Я вдячна, що це моя перша проблема зі здоров'ям за довгий час. Я була в ідеальній формі дуже довго, але це спорт, іноді трапляється таке, на що ти не можеш вплинути. Пора прийняти це і скоріше одужувати", - заявила Швьонтек.

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