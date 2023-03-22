Швьонтек знялася з турніру WTA 1000 у Маямі через травму ребра

Полька змушена призупинити виступи на турнірі в США

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу Іга Швьонтек прийняла рішення про зняття з хардового турніру серії WTA 1000 у Маямі, у США.

Про це вона повідомила в Інстаграмі.

"Вам відомо, що на турнірі в Досі і після нього у мене була сильна інфекція. Мені було дозволено грати, але випадок із сильним кашлем призвів до травми ребра. Ми намагалися впоратися з цим і продовжувати грати якомога довше, щоб це було безпечно для мене. На жаль, я досі відчуваю великий дискомфорт та сильний біль, тож не можу змагатися".

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