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Костюк зіграє проти Коччаретто в першому колі Miami Open

Сьогодні 14:00 150 0
Костюк зіграє проти Коччаретто в першому колі Miami Open
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (39) у першому колі Miami Open поміряється силами з італійкою Елізабеттою Коччаретто (49).

Матч заплановано на 21 березня. Початок о 17:00 за київським часом на корті №7 першим запуском.

Раніше суперниці між собою не грали.

В основній сітці турніру крім Костюк зіграють Ангеліна Калініа (28), яка розпочне змагання з другого кола та Леся Цуренко, яка пробилася через кваліфікацію. Цуренко в першому колі зіграє проти канадки Лейли Фернандес.

Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA Костюк піднялася на 39 сходинку, що є найвищим досягненням 20-річної Українки.

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