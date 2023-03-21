Ястремська поступилася у фіналі кваліфікації турніру у Маямі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (136) не змогла вийти до основної сітки турніру WTA 1000 в Маямі.
У фіналі кваліфікації українка у трьох сетах поступилась німкені Анні-Лені Фрідзам (98). Матч тривав 2 години 31 хвилину.
Ястремська 6 разів подала навиліт, допустила три подвійні помилки та використала 4 з 8 брейк-пойнтів.
Miami Open - WTA 1000
Маямі, США
Призовий фонд - $8,800,000
Хард
Кваліфікація, Фінал
20 березня
Анна-Лена Фрідзам - Даяна Ястремська 1:6, 7:6 (0), 6:3
Раніше Цуренко перемогла Дарт і вийшла в основну сітку турніру у Маямі.