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Ястремська поступилася у фіналі кваліфікації турніру у Маямі

Сьогодні 09:13 158 1
Українка другий сезон поспіль вибула із боротьби у Маямі на стадії кваліфікації.
Ястремська поступилася у фіналі кваліфікації турніру у Маямі
Фото - gettyimages
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (136) не змогла вийти до основної сітки турніру WTA 1000 в Маямі.

У фіналі кваліфікації українка у трьох сетах поступилась німкені Анні-Лені Фрідзам (98). Матч тривав 2 години 31 хвилину.

Ястремська 6 разів подала навиліт, допустила три подвійні помилки та використала 4 з 8 брейк-пойнтів.

Miami Open - WTA 1000
Маямі, США
Призовий фонд - $8,800,000
Хард
Кваліфікація, Фінал
20 березня

Анна-Лена Фрідзам - Даяна Ястремська 1:6, 7:6 (0), 6:3

Раніше Цуренко перемогла Дарт і вийшла в основну сітку турніру у Маямі. 

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