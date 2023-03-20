Рейтинг WTA: Костюк та Калініна оновили особисті рекорди

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також чемпіонка Australian Open Арина Соболенко та представниця США Джессіка Пегула.

Перша "ракетка" України Ангеліна Калініна піднялася на один рядок і вперше в кар'єрі займає 28-у позицію. Марта Костюк також оновила особистий рекорд — 38-ме місце.

У топ-100 також Леся Цуренко - 81-а (+14) та Катерина Байндл (Козлова) - 84-а (-2).

Рейтинг WTA

(оновлено 20 березня 2023 року)



