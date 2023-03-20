Рейтинг WTA: Костюк та Калініна оновили особисті рекорди

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також чемпіонка Australian Open Арина Соболенко та представниця США Джессіка Пегула.
Перша "ракетка" України Ангеліна Калініна піднялася на один рядок і вперше в кар'єрі займає 28-у позицію. Марта Костюк також оновила особистий рекорд — 38-ме місце.
У топ-100 також Леся Цуренко - 81-а (+14) та Катерина Байндл (Козлова) - 84-а (-2).
Рейтинг WTA
(оновлено 20 березня 2023 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|9975
|2 (2)
|Арина Соболенко
|6740
|3 (3)
|Джессіка Пегула (США)
|5605
|4 (5)
|Каролін Гарсія (Франція)
|4990
|5 (4)
|Он Жабер (Туніс)
|4976
|6 (6)
|Корі Гауфф (США)
|4401
|7 (10)
|Олена Рибакіна (Казахстан)
|3720
|8 (8)
|Дар'я Касаткіна
|3375
|9 (9)
|Белінда Бенчич (Швейцарія)
|3360
|10 (7)
|Марія Саккарі (Греція)
|3191
|28 (29)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1452
|38 (40)
|Марта Костюк (Україна)
|1245
|81 (95)
|Леся Цуренко (Україна)
|763
|84 (82)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|748
|136 (142)
|Даяна Ястремська (Україна)
|487
|154 (158)
|Дар'я Снігур (Україна)
|
428
|267 (264)
|Катеріна Завацька (Україна)
|253
|302 (288)
|Катерина Володько (Україна)
|204
|1081 (875)
|Еліна Світоліна (Україна)
|10