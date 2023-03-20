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Рейтинг WTA: Костюк та Калініна оновили особисті рекорди

Сьогодні 10:08 275203
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Костюк та Калініна оновили особисті рекорди
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також чемпіонка Australian Open Арина Соболенко та представниця США Джессіка Пегула.

Перша "ракетка" України Ангеліна Калініна піднялася на один рядок і вперше в кар'єрі займає 28-у позицію.  Марта Костюк також оновила особистий рекорд — 38-ме місце.

У топ-100 також Леся Цуренко - 81-а (+14) та Катерина Байндл (Козлова) - 84-а (-2).

 Рейтинг WTA

(оновлено 20 березня 2023 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 9975
2 (2) Арина Соболенко 6740
3 (3) Джессіка Пегула (США) 5605
4 (5) Каролін Гарсія (Франція) 4990
5 (4) Он Жабер (Туніс) 4976
6 (6) Корі Гауфф (США) 4401
7 (10) Олена Рибакіна (Казахстан) 3720
8 (8) Дар'я Касаткіна 3375
9 (9) Белінда Бенчич (Швейцарія) 3360
10 (7) Марія Саккарі (Греція) 3191
28 (29) Ангеліна Калініна (Україна) 1452
38 (40) Марта Костюк (Україна) 1245
81 (95) Леся Цуренко (Україна) 763
84 (82) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 748
136 (142) Даяна Ястремська (Україна) 487
154 (158) Дар'я Снігур (Україна)

428
267 (264) Катеріна Завацька (Україна) 253
302 (288) Катерина Володько (Україна) 204
1081 (875) Еліна Світоліна (Україна) 10
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