Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (WTA 95) у першому коліі кваліфікації до турніру серії WTA 1000 у Маямі (США) виграла у Коко Вандевей (США, WTA 125).
Українка перемогла у двох сетах. Матч тривав 1 годину та 16 хвилин.
Цуренко припустилася однієї подвійної помилки та використала 4 із 8 брейк-пойнти.
У фіналі кваліфікації українка зіграє з Геррієт Дарт. Раніше Даяна Ястремська перемогла Кеті Макнеллі.
WTA 1000 Маямі
Хард
Кваліфікація, півфінал
19 березня
Леся Цуренко (Україна) - Коко Вандевей (США) 6:3, 6:3