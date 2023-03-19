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Цуренко впевнено перемогла Вандевей на турнірі у Маямі

Сьогодні 23:03 42 0
Українка впевнено обіграла американку
Цуренко впевнено перемогла Вандевей на турнірі у Маямі
Фото Getty Images
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (WTA 95) у першому коліі кваліфікації до турніру серії WTA 1000 у Маямі (США) виграла у Коко Вандевей (США, WTA 125).

Українка перемогла у двох сетах. Матч тривав 1 годину та 16 хвилин.

Цуренко припустилася однієї подвійної помилки та використала 4 із 8 брейк-пойнти.

У фіналі кваліфікації українка зіграє з Геррієт Дарт. Раніше Даяна Ястремська перемогла Кеті Макнеллі.

WTA 1000 Маямі
Хард
Кваліфікація, півфінал
19 березня

Леся Цуренко (Україна) - Коко Вандевей (США) 6:3, 6:3

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