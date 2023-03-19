Ястремська переграла американку у кваліфікації турніру в Маямі

Матч тривав 2 години та 45 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 142) вийшла до фіналу кваліфікації до турніру серії WTA 1000 у Маямі (США).

Даяна у трьох сетах виграла у Кеті Макнеллі (США, WTA 73). Матч тривав 2 години та 45 хвилин. Ястремська 5 раз подала навиліт, припустилася чотирьох подвійних помилок та використала 4 із 10 брейк-пойнти.

У фіналі кваліфікації українка зіграє з Анною-Лєною Фрідзам.

WTA 1000 Маямі

Хард

Кваліфікація, півфінал

19 березня

Даяна Ястремська (Україна) - Кеті Макнеллі (США) 6:3, 6:7 (4:7), 6:3