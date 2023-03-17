Збірна Чехії назвала склад на матч з Україною на Кубку Біллі Джин Кінг

Стала відома заявка збірної України

14-15 квітня збірна України зіграє формально домашній проти Чехії у рамках етапу Qualifiers командного турніру.

Про це повідомляє BTU.org.ua.

Важливо: Костюк та Ястремська - у заявці збірної України на матч з Чехією

Чехія заявила на зустріч з українськими тенісистками практично найсильніший склад: Барбора Крейчикова (16), Катержина Синякова (45), Лінда Носкова (54), Кароліна Мухова (76), Маркета Вондроушова (105).

Нагадаємо, наша збірна вдруге візьме участь у Кваліфікації фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг. У квітні минулого року українки поступилися США у виїзному матчі з рахунком 3-2.

Раніше визначилось місце матчу з Чехією.