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Збірна Чехії назвала склад на матч з Україною на Кубку Біллі Джин Кінг

Сьогодні 21:10 99 0
Стала відома заявка збірної України
Збірна Чехії назвала склад на матч з Україною на Кубку Біллі Джин Кінг

Джерело - btu.org.ua.

14-15 квітня збірна України зіграє формально домашній проти Чехії у рамках етапу Qualifiers командного турніру.

Про це повідомляє BTU.org.ua.

Важливо: Костюк та Ястремська - у заявці збірної України на матч з Чехією

Чехія заявила на зустріч з українськими тенісистками практично найсильніший склад: Барбора Крейчикова (16), Катержина Синякова (45), Лінда Носкова (54), Кароліна Мухова (76), Маркета Вондроушова (105).

Нагадаємо, наша збірна вдруге візьме участь у Кваліфікації фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг. У квітні минулого року українки поступилися США у виїзному матчі з рахунком 3-2.

Раніше визначилось місце матчу з Чехією.

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