WTA скасувала свої турніри у Стамбулі та Таллінні

Змагання виключено із тенісного календаря

Два турніри WTA виключено із тенісного календаря на поточний сезон.

Про це повідомляє ВТУ.

Про скасовування турніру WTA 250 у Стамбулі, який мав відбутися 17-23 квітня, інформує сайт турецької тенісної федерації. На початку лютого в Туреччині сталося кілька потужних землетрусів, жертвами яких вважаються понад 47 тис. людей. Усі компанії, які були спонсорами турніру, передають свої ресурси в зону лиха як пожертвування або підтримку постраждалих.

За інформацією DelfiSport, турнір WTA 250 у Таллінні (Естонія), запланований на осінь, не відбудеться через проблеми з фінансуванням. На початку року тенісна федерація робила спроби домогтися державної підтримки, проте отримала відмову.

Як повідомили в організації, WTA пропонувала укласти трирічний контракт, але на цей час вкрай складно знайти спонсорів, які б надавали довгострокову підтримку при цьому з гарантією внеску з боку держави.

"Ще однією проблемою стала вимога WTA допустити до участі російських та білоруських тенісисток, що несумісне з нашими принципами", - додав генеральний секретар Естонської тенісної асоціації Аллар Хінт.

Раніше Кіченок не змогла вийти у чвертьфінал парного турніру в Індіан-Веллсі.