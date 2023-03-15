Світоліна працюватиме під керівництвом нідерландця Слейтера

Джерело - De Telegraaf.
Експерша ракетка України Еліна Світоліна працюватиме під керівництвом колишнього тенісиста Рамона Слейтера.
Про це повідомляє De Telegraaf.
Нідерландець останні кілька тижнів тренував Світоліну у Швейцарії, він готує її до першого турніру після пологів, який вона планує зіграти на початку квітня в Чарльстоні.
Раніше Слейтер тренував Кікі Бертенс, найкращий результат якої 4-та позиція в рейтингу, а минулого сезону працював із Таллоном Грікспором.
Нагадаємо, Світоліна виступає проти бойкоту турнірів.