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Світоліна працюватиме під керівництвом нідерландця Слейтера

Сьогодні 09:14 242 0
Раніше він тренував Кікі Бертенс
Світоліна працюватиме під керівництвом нідерландця Слейтера
#Еліна Світоліна

Джерело - De Telegraaf.

Експерша ракетка України Еліна Світоліна працюватиме під керівництвом колишнього тенісиста Рамона Слейтера.

Про це повідомляє De Telegraaf.

Нідерландець останні кілька тижнів тренував Світоліну у Швейцарії, він готує її до першого турніру після пологів, який вона планує зіграти на початку квітня в Чарльстоні.

Раніше Слейтер тренував Кікі Бертенс, найкращий результат якої 4-та позиція в рейтингу, а минулого сезону працював із Таллоном Грікспором.

Нагадаємо, Світоліна виступає проти бойкоту турнірів.

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