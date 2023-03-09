Росіяни зможуть виступити на Вімблдоні, публічно засудивши війну

Вімблдон також заборонить російські прапори та символіку на трибунах

Російським та білоруським гравцям буде дозволено взяти участь у Вімблдоні цього року.

Про це повідомляє Daily Mail.

Їх не змусять публічно засуджувати війну в Україні, але можуть попросити підписати кодекс поведінки перед турніром.

Деталі цього кодексу ще не визначено, але, ймовірно, будь-яка явна демонстрація підтримки росії, наприклад, носіння прапора чи позитивні висловлювання про країну, може призвести до санкцій, включаючи потенційне виключення з турніру.

Очікується, що Вімблдон також заборонить російські прапори та символіку на трибунах.

Британський уряд підтримає це рішення і не блокуватиме заявки на отримання віз від російських гравців. Представник Вімблдону сказав, що поки рішення не прийнято.

Раніше повідомлялося, що Британській асоціації тенісу загрожує повне відсторонення від проведення турнірів під егідою ATP та WTA у разі продовження заборони на виступи російських і білоруських тенісистів.