Британську асоціацію тенісу можуть відсторонити від проведення турнірів через росіян

Потенційним вирішенням проблеми може стати відмова британського уряду видавати візи представникам країн-агресорів

Джерело - Daily Mail.

Британській асоціації тенісу загрожує повне відсторонення від проведення турнірів під егідою ATP та WTA у разі продовження заборони на виступи російських і білоруських тенісистів.

Про це повідомляє Daily Mail.

У разі впровадження санкцій LTA втратить можливість проводити щорічний турнір "Великого шолому" Вімблдон, Міжнародний турнір в Істборні та турнір котегорії ATP 500 у Queen’s Club.

Одним із варіантів розвитку подій може стати продаж ліцензій британських турнірів на відкритому ринку. Після викупу ліцензій закордонні федерації або інвестори зможуть проводити турніри в іншому місці. Також LTA можуть знову оштрафувати - минулого року ATP та WTA подали два позови на один мільйон євро кожен.

Потенційним вирішенням проблеми може стати відмова британського уряду видавати візи представникам країн-агресорів. Таке рішення фактично вивело б ситуацію з-під контролю тенісних органів влади і врятувало б LTA від санкцій з боку ATP та WTA.

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