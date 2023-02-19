Британську асоціацію тенісу можуть відсторонити від проведення турнірів через росіян

Джерело - Daily Mail.
Британській асоціації тенісу загрожує повне відсторонення від проведення турнірів під егідою ATP та WTA у разі продовження заборони на виступи російських і білоруських тенісистів.
Про це повідомляє Daily Mail.
У разі впровадження санкцій LTA втратить можливість проводити щорічний турнір "Великого шолому" Вімблдон, Міжнародний турнір в Істборні та турнір котегорії ATP 500 у Queen’s Club.
Одним із варіантів розвитку подій може стати продаж ліцензій британських турнірів на відкритому ринку. Після викупу ліцензій закордонні федерації або інвестори зможуть проводити турніри в іншому місці. Також LTA можуть знову оштрафувати - минулого року ATP та WTA подали два позови на один мільйон євро кожен.
Потенційним вирішенням проблеми може стати відмова британського уряду видавати візи представникам країн-агресорів. Таке рішення фактично вивело б ситуацію з-під контролю тенісних органів влади і врятувало б LTA від санкцій з боку ATP та WTA.