Головне
Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво
Сьогодні 16:54 982
Joma заявила, що не має стосунку до презентацій форм російських клубів
Сьогодні 19:39 146
Гутцайт закликав європейську спільноту не допускати росіян та білорусів до змагань
Сьогодні 17:40 179
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч із Англією
Сьогодні 16:54 4974 3
«Челсі» - «Боруссія» Д. Кому вихід до чвертьфіналу потрібен більше?
Сьогодні 16:54 783
Челсі - Боруссія: онлайн-трансляція - Ліга чемпіонів
Сьогодні 16:46 1358
Стала відома зарплата Ярмоленка в Аль-Айні
Сьогодні 15:11 4425
Ф’юрі: Більше не беру участь в переговорах щодо бою з Усиком
Сьогодні 13:56 3879
Усик присвятив вірш розстріляному військовополоненому
Сьогодні 11:14 569
Усик: Зеленський - єдиний президент, який не кинув свій народ
Сьогодні 10:10 580
Прямі трансляції

Костюк: Я відразу попередила, що не буду тиснути руку, не буду робити фото з грачовою

Сьогодні 20:39 320 0
Марта зазначила, що організатори сприйняли її побажання з розумінням
Костюк: Я відразу попередила, що не буду тиснути руку, не буду робити фото з грачовою
Фото Getty Images
#Марта Костюк

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Марта Костюк ще до матчу прийняла рішення не тиснути руку росіянці варварі грачової після фіналу в Остіні.

Про це розповіла сама українка.

"Моя поведінка була продумана заздалегідь. Була розмова з представниками WTA, вони мене запитували, як би я хотіла, щоб проходила церемонія нагородження, фотосесія і так далі. Я відразу попередила, що не буду тиснути руку, не буду робити фото, тому вони були до цього готові - для них це не стало сюрпризом. Ми обговорили, що можливо буде зробити фото перед грою, тому що між нами будуть люди і це буде початок поєдинку, але я чітко сказала, що у нас не буде спільного фото в кінці і щоб фотографи не намагалися якось вихопити нас разом, щоб потім виставити і це могли якось використовувати. Вони в принципі з розумінням до цього ставляться, тому ніяких питань не було.

Варвара не висловила ні мені особисто, ні публічно свої засудження вторгнення Росії в Україну, ні засудження дій влади своєї країни, тому для мене це певний знак того, що в душі людина підтримує те, що відбувається зараз, підтримує війну", - сказав Костюк.

Напередодні Марта Костюк виграла свій перший в кар'єрі турнір WTA.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Феєнорд - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Шахтар - Феєнорд - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 2431
Ф’юрі: Більше не беру участь в переговорах щодо бою з Усиком Ф’юрі: Більше не беру участь в переговорах щодо бою з Усиком 3879
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч із Англією Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч із Англією 4974 3
Мудрику може загрожувати зниження зарплати в Челсі Мудрику може загрожувати зниження зарплати в Челсі 1516
Аль-Айн Реброва вийшов до півфіналу Кубка ОАЕ Аль-Айн Реброва вийшов до півфіналу Кубка ОАЕ 2725
Стала відома зарплата Ярмоленка в Аль-Айні Стала відома зарплата Ярмоленка в Аль-Айні 4425
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 14502 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 8707
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 30928 3
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 40865
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 14182 3
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 5885