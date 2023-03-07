Костюк: Я відразу попередила, що не буду тиснути руку, не буду робити фото з грачовою

Українська тенісистка Марта Костюк ще до матчу прийняла рішення не тиснути руку росіянці варварі грачової після фіналу в Остіні.

Про це розповіла сама українка.

"Моя поведінка була продумана заздалегідь. Була розмова з представниками WTA, вони мене запитували, як би я хотіла, щоб проходила церемонія нагородження, фотосесія і так далі. Я відразу попередила, що не буду тиснути руку, не буду робити фото, тому вони були до цього готові - для них це не стало сюрпризом. Ми обговорили, що можливо буде зробити фото перед грою, тому що між нами будуть люди і це буде початок поєдинку, але я чітко сказала, що у нас не буде спільного фото в кінці і щоб фотографи не намагалися якось вихопити нас разом, щоб потім виставити і це могли якось використовувати. Вони в принципі з розумінням до цього ставляться, тому ніяких питань не було.

Варвара не висловила ні мені особисто, ні публічно свої засудження вторгнення Росії в Україну, ні засудження дій влади своєї країни, тому для мене це певний знак того, що в душі людина підтримує те, що відбувається зараз, підтримує війну", - сказав Костюк.