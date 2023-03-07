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Цуренко вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA в Індіан-Веллс

Сьогодні 08:22 369 0
Цуренко обіграла американку у кваліфікації
Цуренко вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA в Індіан-Веллс
Фото - gettyimages
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (95) обіграла американку Тейлор Таунсенд (123) у першому раунді кваліфікації турніру WTA 1000 в Індіан-Веллс.

Матч тривав 2 години та 13 хвилин. Цуренко 1 раз подала на виліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 8 з 17 брейк-пойнтів.

У фіналі відбору українка зіграє з британкою Кеті Бултер (151).

BNP Paribas Open - WTA 1000
Індіан-Веллс, США
Хард
Призовий фонд - $8,800,000
Кваліфікація, Півфінал
07 березня

Леся Цуренко -  Тейлор Таунсенд  6:7 (5), 6:1, 6:1

Нагадаємо, Костюк перемогла росіянку Варвару Грачову (88) у фіналі турніру в американському Остіні. 

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