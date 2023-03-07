Цуренко вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA в Індіан-Веллс

Цуренко обіграла американку у кваліфікації

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (95) обіграла американку Тейлор Таунсенд (123) у першому раунді кваліфікації турніру WTA 1000 в Індіан-Веллс.

Матч тривав 2 години та 13 хвилин. Цуренко 1 раз подала на виліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 8 з 17 брейк-пойнтів.

У фіналі відбору українка зіграє з британкою Кеті Бултер (151).

BNP Paribas Open - WTA 1000

Індіан-Веллс, США

Хард

Призовий фонд - $8,800,000

Кваліфікація, Півфінал

07 березня

Леся Цуренко - Тейлор Таунсенд 6:7 (5), 6:1, 6:1

Нагадаємо, Костюк перемогла росіянку Варвару Грачову (88) у фіналі турніру в американському Остіні.