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Джокович знявся з турніру в Індіан-Веллс

Сьогодні 14:37 228 0
Найкращий тенісист світу пропустить турнір через заборону на в'їзд у США
Джокович знявся з турніру в Індіан-Веллс
Фото - gettyimages
#Новак Джокович

Джерело - reuters.com.

Перша ракетка світу Новак Джокович не зіграє на турнірі в Індіан-Веллс.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на організаторів.

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Джоковичу продовжили заборону на в’їзд до США через відсутність щеплення від коронавірусу. В основній сітці його замінить Ніколоз Басілашвілі.

Відзначимо, що у США триває заборона на в'їзд до країни невакцинованим іноземцям. Очікується, що вона буде знята у травні цього року.

Турнір в Індіан-Веллсі відбудеться з 8 по 19 березня.

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