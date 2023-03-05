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Марта Костюк - Даніель Роуз Коллінз 6:4, 6:3: огляд півфінального матчу

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Марта Костюк побореться за перемогу на турнірі
Марта Костюк - Даніель Роуз Коллінз 6:4, 6:3: огляд півфінального матчу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (52) перемогла американку Даніель Коллінз (38) у півфіналі турніру в американському Остіні.

ATX Open -  WTA 250
Остін, США, хард
Призовий фонд - $259,303
Півфінал 4 березня

Марта Костюк (52)  - Даніель Роуз Коллінз (38) 6:4, 6:3

Костюк вперше зіграє у фіналі турніру WTA. Суперницею у вирішальному матчі стане росіянка варвара грачова. Фінал відбудеться 5 березня о 22:00 за київським часом. В оновленому рейтингу українка покращить своє досягнення - у разі перемоги в фіналі вперше увійде до 40 найкращих тенісисток світу. 

Нагадаємо, Кіченок вийшла до півфіналу парного турніру WTA.

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