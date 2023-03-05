Марта Костюк побореться за перемогу на турнірі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (52) перемогла американку Даніель Коллінз (38) у півфіналі турніру в американському Остіні.

ATX Open - WTA 250

Остін, США, хард

Призовий фонд - $259,303

Півфінал 4 березня

Марта Костюк (52) - Даніель Роуз Коллінз (38) 6:4, 6:3

Костюк вперше зіграє у фіналі турніру WTA. Суперницею у вирішальному матчі стане росіянка варвара грачова. Фінал відбудеться 5 березня о 22:00 за київським часом. В оновленому рейтингу українка покращить своє досягнення - у разі перемоги в фіналі вперше увійде до 40 найкращих тенісисток світу.

Нагадаємо, Кіченок вийшла до півфіналу парного турніру WTA.