Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (52) перемогла американку Даніель Коллінз (38) у півфіналі турніру в американському Остіні.
ATX Open - WTA 250
Остін, США, хард
Призовий фонд - $259,303
Півфінал 4 березня
Марта Костюк (52) - Даніель Роуз Коллінз (38) 6:4, 6:3
Костюк вперше зіграє у фіналі турніру WTA. Суперницею у вирішальному матчі стане росіянка варвара грачова. Фінал відбудеться 5 березня о 22:00 за київським часом. В оновленому рейтингу українка покращить своє досягнення - у разі перемоги в фіналі вперше увійде до 40 найкращих тенісисток світу.
Нагадаємо, Кіченок вийшла до півфіналу парного турніру WTA.