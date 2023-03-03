Кіченок вийшла до півфіналу парного турніру WTA в Остіні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок та Анна-Лена Фрідзам з Німеччини вийшли до півфіналу турніру WTA в Остіні.
У другому колі Кіченок та Фрідзам перемогли американську пару Аліша Паркс/Слоун Стівенс - 6:4, 6:3.
Матч тривав 1 годину 13 хвилин. Українка та німкеня виконали 3 подачі навиліт та припустилися 3 подвійних помилок.
ATX Open - WTA 250
Остін, США
Хард
Призовий фонд - $259,303
1/4 фіналу, 3 березня
Надія Кіченок/Анна-Лена Фрідзам (Україна/Німеччина) - Аліша Паркс/Слоун Стівенс (США) 6:4, 6:3
Напередодні Костюк вийшла до другого кола турніру в Остіні.