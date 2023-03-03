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Кіченок вийшла до півфіналу парного турніру WTA в Остіні

Сьогодні 08:45 356 0
Українсько-німецька без проблем вийшла у наступний етап
Кіченок вийшла до півфіналу парного турніру WTA в Остіні
#Надія Кіченок, #Анна-Лена Фрідзам

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок та Анна-Лена Фрідзам з Німеччини вийшли до півфіналу турніру WTA в Остіні.

У другому колі Кіченок та Фрідзам перемогли американську пару Аліша Паркс/Слоун Стівенс - 6:4, 6:3.

Матч тривав 1 годину 13 хвилин. Українка та німкеня виконали 3 подачі навиліт та припустилися 3 подвійних помилок.

ATX Open - WTA 250
Остін, США
Хард
Призовий фонд - $259,303
1/4 фіналу, 3 березня

Надія Кіченок/Анна-Лена Фрідзам (Україна/Німеччина) - Аліша Паркс/Слоун Стівенс (США) 6:4, 6:3

Напередодні Костюк вийшла до другого кола турніру в Остіні.

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