Кіченок вийшла до півфіналу парного турніру WTA в Остіні

Українсько-німецька без проблем вийшла у наступний етап

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок та Анна-Лена Фрідзам з Німеччини вийшли до півфіналу турніру WTA в Остіні.

У другому колі Кіченок та Фрідзам перемогли американську пару Аліша Паркс/Слоун Стівенс - 6:4, 6:3.

Матч тривав 1 годину 13 хвилин. Українка та німкеня виконали 3 подачі навиліт та припустилися 3 подвійних помилок.

ATX Open - WTA 250

Остін, США

Хард

Призовий фонд - $259,303

1/4 фіналу, 3 березня

Надія Кіченок/Анна-Лена Фрідзам (Україна/Німеччина) - Аліша Паркс/Слоун Стівенс (США) 6:4, 6:3

Напередодні Костюк вийшла до другого кола турніру в Остіні.