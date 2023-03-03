Костюк вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Остіні

Матч тривав 1 годину 45 хвилини і завершився у трьох сетах

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (52) перемогла американку Медісон Бренгл (WTA 95) у 2 колі турніру в американському Остіні.

Матч тривав 1 годину 45 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 3:6, 6:0.

Костюк не виконала жодної подачі навиліт, зробила 5 подвійних помилок та використала 6 з 17 брейкпойнтів.

ATX Open - WTA 250

Остін, США

Хард

Призовий фонд - $259,303

Друге коло, 3 березня

Марта Костюк (Україна) - Медісон Бренгл (США) 6:3, 3:6, 6:0

Суперницею українки у чвертьфіналі стане Анна-Лена Фрідзам.

Раніше Кіченок вийшла до півфіналу парного турніру WTA.