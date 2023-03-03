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Костюк вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Остіні

Сьогодні 11:20 261 0
Матч тривав 1 годину 45 хвилини і завершився у трьох сетах
Костюк вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Остіні
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (52) перемогла американку Медісон Бренгл (WTA 95) у 2 колі турніру в американському Остіні.

Матч тривав 1 годину 45 хвилини і завершився з рахунком  6:3, 3:6, 6:0.

Костюк не виконала жодної подачі навиліт, зробила 5 подвійних помилок та використала 6 з 17 брейкпойнтів.

ATX Open -  WTA 250
Остін, США
Хард
Призовий фонд - $259,303
Друге коло, 3 березня

Марта Костюк (Україна) - Медісон Бренгл (США) 6:3, 3:6, 6:0

Суперницею українки у чвертьфіналі стане Анна-Лена Фрідзам.

Раніше Кіченок вийшла до півфіналу парного турніру WTA.

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