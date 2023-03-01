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Костюк вийшла до другого кола турніру в Остіні

Сьогодні 10:36 231 0
Українка перемогла Далму Гальфі в першому колі турніру WTA 250
Костюк вийшла до другого кола турніру в Остіні
#Марта Костюк, #Далма Гальфі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (52) перемогла Далму Гальфі (83) з Угорщини на старті турніру в американському Остіні.

Матч тривав 1 годину 24 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 6:1.

Костюк виконала 1 подачу навиліт, припустилася 4 подвійних помилок і реалізувала 5 з 9 брейкпойнтів.

ATX Open -  WTA 250
Остін, США
Хард
Призовий фонд - $259,303
Перше коло, 28 лютого

Марта Костюк (Україна) – Далма Гальфі (Угорщина) 7:5, 6:1

У другому колі Марта зіграє проти американки Медісон Бренгл.

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