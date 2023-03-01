Костюк вийшла до другого кола турніру в Остіні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (52) перемогла Далму Гальфі (83) з Угорщини на старті турніру в американському Остіні.
Матч тривав 1 годину 24 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 6:1.
Костюк виконала 1 подачу навиліт, припустилася 4 подвійних помилок і реалізувала 5 з 9 брейкпойнтів.
ATX Open - WTA 250
Остін, США
Хард
Призовий фонд - $259,303
Перше коло, 28 лютого
Марта Костюк (Україна) – Далма Гальфі (Угорщина) 7:5, 6:1
У другому колі Марта зіграє проти американки Медісон Бренгл.