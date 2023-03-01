Костюк вийшла до другого кола турніру в Остіні

Українка перемогла Далму Гальфі в першому колі турніру WTA 250

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (52) перемогла Далму Гальфі (83) з Угорщини на старті турніру в американському Остіні.

Матч тривав 1 годину 24 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 6:1.

Костюк виконала 1 подачу навиліт, припустилася 4 подвійних помилок і реалізувала 5 з 9 брейкпойнтів.

ATX Open - WTA 250

Остін, США

Хард

Призовий фонд - $259,303

Перше коло, 28 лютого

Марта Костюк (Україна) – Далма Гальфі (Угорщина) 7:5, 6:1

У другому колі Марта зіграє проти американки Медісон Бренгл.