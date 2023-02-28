Костюк і Ястремська поступилися на старті парного турніру у США

Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки Марта Костюк і Даяна Ястремська завершили виступ у парному турнірі WTA 250 в Остіні, США.
У першому колі українки поступились американкам Аліші Паркс та Слоан Стівенс.
Матч тривав 1 годину 41 хвилину. Костюк і Ястремська 1 раз подали навиліт, допустили 5 подвійних помилок та реалізували 2 з 11 брейк-пойнти.
ATX Open - WTA 250
Остін, США
Хард
Призовий фонд - $259,303
1/8 фіналу, 28 лютого
Аліша Паркс/ Слоан Стівенс - Марта Костюк/ Даяна Ястремська 7:5, 3:6, 10:6
Раніше Кіченок вийшла у чвертьфінал парного турніру WTA в Остіні.