Головне
Мессі - найкращий гравець 2022 року
Сьогодні 08:08 339
Мессі, Мбаппе та Голанд - у збірній 2022 року за версією FIFА
Сьогодні 08:25 353
ФІФА назвала найкращого тренера року
Вчора 23:30 557
Мартінес - найкращий голкіпер 2022 року
Вчора 22:52 383
Стали відомі терміни повернення Забарного
Вчора 20:25 968
Криськів може отримати виклик у збірну України
Вчора 19:52 595 1
Трубін хоче покинути Шахтар
Вчора 19:39 3145
Зоря підписала вихованця Шахтаря
Вчора 19:27 540
Збірна України оголосила заявку на матчі з Польщею та Нідерландами
Вчора 17:55 834
Гвоздик: Через два поєдинки буду готовий боксувати за титули
Вчора 17:32 462 1
Прямі трансляції

Костюк і Ястремська поступилися на старті парного турніру у США

Сьогодні 09:36 219 0
Українки поступились у першому колі парного турніру
Костюк і Ястремська поступилися на старті парного турніру у США
Фото - gettyimages
#Марта Костюк, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Марта Костюк і Даяна Ястремська завершили виступ у парному турнірі WTA 250 в Остіні, США.

У першому колі українки поступились американкам Аліші Паркс та Слоан Стівенс.

Матч тривав 1 годину 41 хвилину. Костюк і Ястремська 1 раз подали навиліт, допустили 5 подвійних помилок та реалізували 2 з 11 брейк-пойнти.

ATX Open - WTA 250
Остін, США
Хард
Призовий фонд - $259,303
1/8 фіналу, 28 лютого

Аліша Паркс/ Слоан Стівенс - Марта Костюк/ Даяна Ястремська 7:5, 3:6, 10:6

Раніше Кіченок вийшла у чвертьфінал парного турніру WTA в Остіні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Олександрія - Металіст 1925: де дивитися матч УПЛ Олександрія - Металіст 1925: де дивитися матч УПЛ 2113
Олександрія - Металіст 1925 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Олександрія - Металіст 1925 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1506
Джокер Яремчук: українець вийшов на заміну й відразу заробив пенальті для Брюгге - ВІДЕО Джокер Яремчук: українець вийшов на заміну й відразу заробив пенальті для Брюгге - ВІДЕО 6609
Трубін хоче покинути Шахтар Трубін хоче покинути Шахтар 3145
Гол дня: захисник забив шалений м'яч із власної половини поля в матчі Серії А Гол дня: захисник забив шалений м'яч із власної половини поля в матчі Серії А 2530
Минай - Шахтар: де дивитися матч УПЛ Минай - Шахтар: де дивитися матч УПЛ 1821
Рекомендуємо
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 2986
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 106543
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 107257
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 23908 3
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 5678
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 22987