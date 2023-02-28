Костюк і Ястремська поступилися на старті парного турніру у США

Українки поступились у першому колі парного турніру

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Марта Костюк і Даяна Ястремська завершили виступ у парному турнірі WTA 250 в Остіні, США.

У першому колі українки поступились американкам Аліші Паркс та Слоан Стівенс.

Матч тривав 1 годину 41 хвилину. Костюк і Ястремська 1 раз подали навиліт, допустили 5 подвійних помилок та реалізували 2 з 11 брейк-пойнти.

ATX Open - WTA 250

Остін, США

Хард

Призовий фонд - $259,303

1/8 фіналу, 28 лютого

Аліша Паркс/ Слоан Стівенс - Марта Костюк/ Даяна Ястремська 7:5, 3:6, 10:6

Раніше Кіченок вийшла у чвертьфінал парного турніру WTA в Остіні.