Кіченок вийшла у чвертьфінал парного турніру WTA в Остіні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок та Анна-Лена Фрідзам з Німеччини вийшли до 1/4 фіналу турніру WTA в Остіні.
У першому колі Кіченок та Фрідзам перемогли Адрієнн Надь з Угорщини та Лену Пападакіс з НІмеччини - 3:6, 6:2, 10:4.
Матч тривав 1 годину 12 хвилин. Українка та німкеня виконали 5 подач навиліт та припустилися 5 подвійних помилок.
ATX Open - WTA 250
Остін, США
Хард
Призовий фонд - $259,303
1/8 фіналу, 27 лютого
Надія Кіченок/Анна-Лена Фрідзам (Україна/Німеччина) - Адрієнн Надь/Лена Пападакіс (Угорщина/Німеччина) 3:6, 6:2, 10:4