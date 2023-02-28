Кіченок вийшла у чвертьфінал парного турніру WTA в Остіні

Українсько-німецька пара успішно стартувала на змаганнях у США

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок та Анна-Лена Фрідзам з Німеччини вийшли до 1/4 фіналу турніру WTA в Остіні.

У першому колі Кіченок та Фрідзам перемогли Адрієнн Надь з Угорщини та Лену Пападакіс з НІмеччини - 3:6, 6:2, 10:4.

Матч тривав 1 годину 12 хвилин. Українка та німкеня виконали 5 подач навиліт та припустилися 5 подвійних помилок.

ATX Open - WTA 250

Остін, США

Хард

Призовий фонд - $259,303

1/8 фіналу, 27 лютого

Надія Кіченок/Анна-Лена Фрідзам (Україна/Німеччина) - Адрієнн Надь/Лена Пападакіс (Угорщина/Німеччина) 3:6, 6:2, 10:4