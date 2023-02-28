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Кіченок вийшла у чвертьфінал парного турніру WTA в Остіні

Сьогодні 09:10 239 0
Українсько-німецька пара успішно стартувала на змаганнях у США
Кіченок вийшла у чвертьфінал парного турніру WTA в Остіні
#Надія Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок та Анна-Лена Фрідзам з Німеччини вийшли до 1/4 фіналу турніру WTA в Остіні.

У першому колі Кіченок та Фрідзам перемогли Адрієнн Надь з Угорщини та Лену Пападакіс з НІмеччини - 3:6, 6:2, 10:4.

Матч тривав 1 годину 12 хвилин. Українка та німкеня виконали 5 подач навиліт та припустилися 5 подвійних помилок.

ATX Open - WTA 250
Остін, США
Хард
Призовий фонд - $259,303
1/8 фіналу, 27 лютого

Надія Кіченок/Анна-Лена Фрідзам (Україна/Німеччина) - Адрієнн Надь/Лена Пападакіс (Угорщина/Німеччина)  3:6, 6:2, 10:4

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