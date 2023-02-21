Людмила Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного розряду турніру у Дубаї

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного розряду турніру WTA 1000 у Дубаї (ОАЕ).

Вона у парі з Єлєною Остапенко із Латвії обіграла дует Тімеа Бабош/Крістіна Младенович (Угорщина/Франція).

Українки з латвійкою посіяні на турнірі у Дубаї під другим номером та автоматично пройшли у друге коло. У чвертьфіналі їхніми суперницями стануть переможниці матчу Чжаосуань Ян/Вєра Звонарьова - Сюко Аояма/Макото Ніномія.

WTA 1000

Дубай (ОАЕ)

Парний розряд

Призовий фонд 2,788,468 доларів

21 лютого, друге коло

Людмила Кіченок/Єлєна Остапенко (Україна/Латвія, 2) - Тімеа Бабош/Крістіна Младенович (Угорщина/Франція) 6:1, 7:6(4)

Раніше Костюк програла Бенчич у другому колі турніру у Дубаї.