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Людмила Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного розряду турніру у Дубаї

Сьогодні 20:09 231 0
Людмила Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного розряду турніру у Дубаї
#Людмила Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного розряду турніру WTA 1000 у Дубаї (ОАЕ).

Вона у парі з Єлєною Остапенко із Латвії обіграла дует Тімеа Бабош/Крістіна Младенович (Угорщина/Франція).

Українки з латвійкою посіяні на турнірі у Дубаї під другим номером та автоматично пройшли у друге коло. У чвертьфіналі їхніми суперницями стануть переможниці матчу Чжаосуань Ян/Вєра Звонарьова - Сюко Аояма/Макото Ніномія.

WTA 1000 
Дубай (ОАЕ) 
Парний розряд
Призовий фонд 2,788,468 доларів
21 лютого, друге коло

Людмила Кіченок/Єлєна Остапенко (Україна/Латвія, 2) - Тімеа Бабош/Крістіна Младенович (Угорщина/Франція) 6:1, 7:6(4)

Раніше Костюк програла Бенчич у другому колі турніру у Дубаї.

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